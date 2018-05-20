Мария Шарапова: "Весь матч с Халеп я не очень хорошо подавала"

Российская теннисистка Мария Шарапова посетовала на проблемы с подачей во время матча 1/2 финала турнира в Риме против Симоны Халеп (6:4, 1:6, 4:6). Шарапова проиграла одиннадцать своих подач, Халеп - восемь.

- У меня были хорошие удары в первом сете, но на протяжении всего матча я не очень хорошо подавала, - цитирует официальный сайт WTA Шарапову. - Мне не хватало скорости, а в последних сетах - точности на приеме.

Очевидно, что до нашей встречи у нас было разное количество проведенных часов на корте, но когда выходишь на игру, это не имеет большого значения. Все отбрасывается, и ты все равно вынуждена играть. Думаю, я хорошо билась. Я много полезного могу вынести из этой недели.