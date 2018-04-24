Мария Шарапова: "У нас нет договоренности о долгосрочном сотрудничестве с Хогстедтом"

Россиянка Мария Шарапова отметила, что у нее нет договора о долгосрочном сотрудничестве со шведским тренером Томасом Хогстедтом. По словам 31-летней спортсменки, она довольна специалистом. Напомним, в первом круге турнира в Штутгарте Шарапова проиграла француженке Каролин Гарсии.

– У нас нет договоренности о долгосрочном сотрудничестве, – цитирует Шарапову WТА Insider. – Мы каждую неделю обсуждаем продолжение работы и двигаемся от турнира к турниру. Я очень довольна тем, как все складывается. Мне нравится его трудовая этика, а также то, как о нем отзываются и прогресс спортсменок, с которыми он работал последние годы.