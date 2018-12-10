Мария Шарапова: "Тяжело мириться с поражениями"

Россиянка Мария Шарапова отметила, что ей сложно смириться с поражениями. По ее словам, тяжело проигрывать соперницам, которых раньше она уверенно обыгрывала.

– Почувствовав вкус победы и привыкнув к заключительным стадиям турнира, становится тяжело проигрывать, – цитирует Шарапову Tennis World USA. – Это профессиональный вызов для спортсмена, ведь тяжело опускаться ниже.

Не получается думать, что все в порядке, когда доходишь лишь до третьего – четвертого круга. Тяжело проигрывать соперницам, которых ты раньше уверенно обыгрывала.