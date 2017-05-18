Мария Шарапова: "Турнир в Бирмингеме превратился в один из лучших в мире"

Россиянка Мария Шарапова призналась, что рада вернуться в Бирмингем. Сегодня стало известно, что организаторы турнира предоставили спортсменке wild card. Взамен она обязуется выступить на соревнованиях и в 2018 году.

– Я действительно рада вернуться в этом году в Бирмингем в процессе подготовки к Уимблдону, и я благодарна федерации за такую возможность, – цитирует пресс-служба турнира Шарапову. – У меня сохранились прекрасные воспоминания об этих соревнованиях, включая два выигранных титула. С нетерпением жду начала турнира, превратившегося за последние годы в один из лучших в мире из тех, что проводятся на траве.

Напомним, на этой неделе организаторы Roland Garros отказались дать wild card Шараповой, сославшись на то, что не имеют права давать приглашение спортсменам после дисквалификаций за запрещенные препараты. Экс-первая ракетка мира в апреле вернулась после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Турнир в Бирмингеме пройдет с 19 по 25 июня. Уимблдон стартует 3 июля.