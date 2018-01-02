Мария Шарапова: "Такие матчи необходимы в преддверии Australian Open"

Россиянка Мария Шарапова после победы над американкой Элисон Риске (4:6, 6:3, 6:2) во втором круге турнира в Шэньчжэне отметила, что довольна качеством игры. В матче за выход в полуфинал Шарапова встретится с Зариной Дияс из Казахстана.

– Я рада, что у меня был такой матч, – цитирует Шарапову пресс-служба WTA. – Хотя я и хотела бы быструю и легкую победу, такие встречи необходимы. Особенно если учитывать такую короткую подготовку к Australian Open в плане игровой практики.

Повторюсь, что я очень рада вернуться на корт. Соперница провела отличный матч, о чем я ей и сказала у сетки. Думаю, что встреча была великолепной с точки зрения ее качества. В конце концов я одержала победу и получила возможность двигаться дальше.