Мария Шарапова: "Сыграть перед публикой впервые за много месяцев очень приятно"

Россиянка Мария Шарапова после поражения от олимпийской чемпионки Рио Моники Пуиг (3:6, 6:1, 6:10) в выставочном матче отметила, что ей приятно вернуться на корт после длительного перерыва. Напомним, что спортсменка продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Она сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

– Сыграть перед публикой впервые за много месяцев очень приятно, – цитирует Шарапову El Nuevo Dia. – Теннис является частью моей жизни с ранних лет, поэтому не просто с ним расставаться. Очень рада, что сыграла с Моникой перед зрителями. Я хотела вернуться на корт в следующем году, но на самом деле я уже сделала это.

Счастлива, что нахожусь в Пуэрто-Рико. Я много путешествовала по миру, играла на разных турнирах. Однако, когда появляешься там, где никогда не была, то испытываешь особенные чувства. К сожалению, я буду здесь только пару дней, поэтому не смогу в полной мере насладиться этим прекрасным местом, узнать культуру, традиции и людей.