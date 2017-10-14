Мария Шарапова: "Соболенко - молодая и "голодная" до побед соперница"

Российская теннисистка Мария Шарапова рада пробиться в финал турнира в Тяньцзине. Ее соперницей будет Арина Соболенко из Белоруссии, которая обыграла итальянку Сару Эррани.

– Финал – это стадия, где я хочу быть, где я хочу успешно выступать, – цитирует пресс-служба WTA Шарапову. – Я прошла долгий путь, мне предстоит еще один матч против амбициозной теннисистки.

Из того, что я видела, могу сделать вывод, что она очень хороший игрок. Она молода, "голодна" и мотивирована играть. Это очень лестно, когда кто-то равняется на вас, но вместе с тем и очень опасно, так как они хотят на ваше место.

Мы обе заслуживаем играть в финале. Я взволнована и рада тому, что мой первый финал после возвращения состоится на этом турнире.