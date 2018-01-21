Мария Шарапова: "Смотрю сериал "Очень странные дела"

Россиянки Мария Шарапова, Дарья Касаткина и Елена Веснина рассказали, какие книги читают и какие сериалы смотрят. Также на этот счет поделились украинка Элина Свитолина и латвийка Елена Остапенко.

– Я писала свою книгу "Неудержимая" полтора года, поэтому, конечно, буду ее рекомендовать. Сейчас я читаю книгу "Rising Strong" ("Стать сильнее" Брене Брауна, – Прим. "СЭ"). Смотрю сериал "Stranger Things"("Очень странные дела"). Посмотрела первый сезон, потом у меня был перерыв, а сейчас надо смотреть второй", – приводит слова Шараповой Eurosport.