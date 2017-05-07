Мария Шарапова: "Слова Бушар? Я уже комментировала их"

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что не будет повторно обсуждать слова Эжени Бушар, которая станет ее соперницей во втором круге турнира в Мадриде. Ранее канадка назвала Шарапову обманщицей и добавила, что она не заслужила wild card для участия на соревнованиях в Штутгарте.

– Слова Бушар? Я уже комментировала их на прошлой неделе, – цитирует Tennis World USA Шарапову. – Уверена, что WTA будет рада предоставить вам расшифровку этого.

Я с ранних лет живу общественной жизнью, слышала о себе много разных вещей. Если позволять этому влиять на себя на корте и вне его, то я была бы в очень сложном положении. Мой теннис говорит сам за себя. Я стараюсь сосредоточиться на этом.