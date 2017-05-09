Мария Шарапова: "Слова Бушар? Рада, что вся эта шумиха никак не влияет на мою игру"

Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения в матча второго круга турнира в Мадриде против Эжени Бушар отметила, что не обращает внимания на то, что происходит за кортом. Ранее канадка заявила, что россиянку нельзя было допускать к соревнованиям после дисквалификации за употребление мельдония. После матча Бушар отметила, что не поменяла своего мнения.

- Меня радует, что вся эта шумиха никак не влияет на мою игру, - приводит Record слова Шараповой. - Для меня сейчас важен каждый матч, поэтому я просто не обращаю внимания на то, что происходит за кортом. Уже давно играю, поэтому знаю, как тут все устроено. Всегда много шумихи и новостей. Это часть игры, но все равно две спортсменки будут сражаться друг с другом на корте. Я просто одна из них.

Игра Бушар? Она меня ничем не удивила. Конечно, я расстроена поражению. Если было бы иначе, то можно было начать волноваться за меня.