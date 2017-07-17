Мария Шарапова: "Сейчас для меня важен каждый турнир, я не думаю о US Open"

Российская теннисистка Мария Шарапова подчеркнула, что пока думает о важности каждого турнира, а не о US Open. Она также добавила, что турнир World Team Tennis стал отличным дополнением к ее графику.

Шарапова провела первый матч на World Team Tennis после двухмесячного перерыва, связанного с травмой. Она одержала победу в парной встрече, но уступила в одиночной.

– Сейчас я не думаю о выступлении на US Open, это не часть моей работы, – приводит Daily Mail слова Шараповой. – Мне нужно быть реалисткой и понимать, что я долго не играла. Я пропустила почти два года с учетом травмы. Важность и значимость каждого турнира – вот об этом я сейчас думаю гораздо больше, чем о том, что я смогу и не смогу сделать на US Open.

Турнир World Team Tennis стал прекрасным дополнением к моему расписанию. Я не планировала там играть, но подумала, что могу использовать эти бонусные матчи, как я их называю. Я сыграла перед зрителями и вернулась туда, где уже выступала.

Напомним, что в апреле Шарапова вернулась в тур после 15-месячной дисквалификации, связанной с употреблением мельдония. Она дошла до полуфинала в Штутгарте, после чего выступила в Мадриде и Риме. В итальянской столице россиянка получила травму бедра, вновь выведшую ее из игры. Возвращение пятикратной чемпионки турниров "Большого шлема" в официальных матчах ожидается на турнире в Стэнфорде (31 июля – 6 августа).