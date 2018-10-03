Мария Шарапова: "Самый ложный слух - информация о моей беременности"

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о самом ложном слухе в ее отношении.

- Самый ложный слух? Наверное, о моей беременности. Думаю, это была случайность, - цитирует россиянку Tennis World USA. - Самая сумасшедшая вещь, сделанная моими болельщиками? Мои болельщики довольно хорошо себя ведут, но есть те, кто делали себе тату с моим именем, моей подписью. Я благодарна им, но считаю это сумасшествием, им лучше вывести татуировки. Больше всего в теннисе меня вдохновляла Моника Селеш. Мне нравились ее настрой, ее страсть к игре, сила, которую она показывала на корте.

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