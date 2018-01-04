Мария Шарапова: "Самое главное, что у меня будет новый матч"

Россиянка Мария Шарапова после победы над Зариной Дияс из Казахстана (6:3, 6:3) в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне отметила, что ей нравится выступать в Китае. За выход в финал Шарапова сыграет с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) – Кристина Плишкова (Чехия).

– Я не показала сегодня своего лучшего тенниса, и мне есть, в чем прибавлять, – отметила Шарапова после встречи. – Однако я рада, что прошла дальше. Самое главное, что у меня будет новый матч. В Китае я играю отлично. Уже во втором турнире подряд здесь я дохожу до полуфинала. Мне это очень нравится.