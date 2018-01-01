Мария Шарапова: "С Риске меня ждет сложный матч"

Россиянка Мария Шарапова подчеркнула, что ее ждет непростой матч во втором круге турнира в Шэньчжэне. Теннисистка в первом круге победила Михаэлу Бузарнеску и встретится с Элисон Риске.

- Примечательно видеть полный стадион в первом круге, - цитирует официальный сайт WTA Шарапову. - Я впервые играю здесь и не знала, чего ожидать.

Каждый матч сложнее предыдущего. Мне нужно быть реалистичной и думать только о следующей сопернице. Риске вчера победила одного из фавориток, так что меня ждет сложный матч. Я просто хочу прогрессировать, вне зависимости от того, кто находится по ту сторону сетки.