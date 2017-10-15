Мария Шарапова: "С нетерпением жду возможности сыграть в родной стране"

Российская теннисистка Мария Шарапова отметила, что победа на турнире в Тяньцзине имеет для нее большое значение. Титул стал первым для теннисистки после дисквалификации за употребление допинга. После победы в Китае она поехала в Москву, где примет участие в "ВТБ Кубке Кремля".

- Это особый титул, особая победа, - цитирует пресс-служба WTA Шарапову. - Я до сегодняшнего дня не выигрывала трофеев уже пару лет. Это отличное чувство и успех всей команды.

В начале турнира было не так много зрителей, но затем ты заканчиваешь на полном стадионе, полном энергии, и выигрываешь матч-бол, все встает на свои места. Нужно ценить эти моменты и никогда не воспринимать их как должное.

С нетерпением жду возможности сыграть в своей стране на последнем турнире в году. Приехать туда с титулом уже многое значит, но я очень хочу закончить на хорошей ноте, хоть и не помню, когда играла три турнира подряд. Но я выложусь по полной. Знаю, что у меня много замечательных фанатов.