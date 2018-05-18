Мария Шарапова: "Рада, что попала в "посев" на "Ролан Гаррос", но надо быть готовой к трудным матчам"

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала попадание в "посев" на "Ролан Гаррос". Шарапова после победы над австралийкой Дарьей Гавриловой (6:4, 6:3) в третьем круге турнира в Риме обеспечила себе как минимум 31-й номер "посева" в Париже.

– Я двигаюсь в правильном направлении. У меня была цель стать сеяной на больших турнирах, – цитирует официальный сайт WTA Шарапову. – При этом попадание в "посев" не означает, что ты получаешь автоматический пропуск в следующие круги. Ты все равно должен быть готов к сложным матчам в первых раундах, как и в последующих.