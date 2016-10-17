Мария Шарапова: "Проведу Новый год как нормальный человек"

Россиянка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за употребление запрещенных веществ, в интервью "Матч ТВ" рассказала о последних месяцах своей жизни. Она поблагодарила всех близких за поддержку.

– Могли ли представить, что такое количество людей вас поддерживает?

– У меня прям мурашки по коже от этого вопроса (улыбается). Это был тяжелый период для меня. Я быстро узнала много про семью, про мой характер, про друзей.

– Этот месяц один из самых тяжелых в карьере? Какие эмоции?

– Я боролась за свой теннис и имя целых семь месяцев. Это был длинный процесс. Я путешествовала, делала свои дела. Постоянно работала с адвокатами и командой. Боролась, чтобы вернуться в следующем году.

– Для всех вы Мария Шарапова – суперженщина, что-то невероятное, но для вашей мамы вы просто Маша. В одном интервью вы говорили, что мама будет всегда с вами путешествовать.

– После того как отец перестал со мной путешествовать, мне был 21 год, мама стала больше путешествовать со мной. Не сказала бы, что мы много обсуждали все эти темы в последние 7 месяцев. Главное было быть вместе и чувствовать поддержку. Мой отец тоже был рядом. В первые два месяца мы ужинали каждый вечер вместе. Говорил, что такого не было 20 лет (смеется).

– Всем стоит опасаться Марию Шарапову нового образца?

– Я еще об этом не думаю. Есть время подготовиться и составить свой график. Есть время провести Новый год как нормальный человек. Друзья уже привыкли, что я свободна. В январе этого уже не будет, не знаю, что они подумают обо мне.