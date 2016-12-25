22:56 25 декабря | ТЕННИС — WTA

Мария Шарапова: "Просыпаться в доме, полном родственников, и праздновать Рождество просто волшебно"

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Россиянка Мария Шарапова через свой Instagram поздравила всех с Рождеством. Напомним, что спортсменка продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Она сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

- Веселого Рождества! Едва проснулась после вчерашнего празднования. Однако просыпаться в доме, полном родственников, и праздновать Рождество просто волшебно, - написала Шарапова.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Алый Дракон

vernon s РПЦ не считает русских людей православными, если они не ходят по воскресеньям на службу, чего Шарапова наверняка не делает, тем более живёт в США. 23:43 25 декабря... Кто тебе такую чушь сказал? ...Если человек крещенный, и он верует, то этого достаточно.

00:19

Slim Taller

Родители Шараповой из белорусского города Гомель,так что она вполне может быть и католичкой.К гражданству это не имеет никакого отношения.Да и многие православные празднуют католическое Рождество.

00:12

vernon s

РПЦ не считает русских людей православными, если они не ходят по воскресеньям на службу, чего Шарапова наверняка не делает, тем более живёт в США.

23:43 25 декабря

механик39

Что то я не понял ,если Шарапова русская с российским гражданством , то она должна быть по логике православной ,а у них Рождество после Нового года .

23:26 25 декабря

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Материалы других СМИ