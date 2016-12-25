Мария Шарапова: "Просыпаться в доме, полном родственников, и праздновать Рождество просто волшебно"

Россиянка Мария Шарапова через свой Instagram поздравила всех с Рождеством. Напомним, что спортсменка продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Она сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.
- Веселого Рождества! Едва проснулась после вчерашнего празднования. Однако просыпаться в доме, полном родственников, и праздновать Рождество просто волшебно, - написала Шарапова.
Merry Berry 🎄!!! Barely awake from last night festivities but waking up with a full house of family and celebrating Christmas is magic. pic.twitter.com/jL3GI760eg– Maria Sharapova (@MariaSharapova) 25 декабря 2016 г.
Алый Дракон
vernon s РПЦ не считает русских людей православными, если они не ходят по воскресеньям на службу, чего Шарапова наверняка не делает, тем более живёт в США. 23:43 25 декабря... Кто тебе такую чушь сказал? ...Если человек крещенный, и он верует, то этого достаточно.
00:19
Slim Taller
Родители Шараповой из белорусского города Гомель,так что она вполне может быть и католичкой.К гражданству это не имеет никакого отношения.Да и многие православные празднуют католическое Рождество.
00:12
vernon s
РПЦ не считает русских людей православными, если они не ходят по воскресеньям на службу, чего Шарапова наверняка не делает, тем более живёт в США.
23:43 25 декабря
механик39
Что то я не понял ,если Шарапова русская с российским гражданством , то она должна быть по логике православной ,а у них Рождество после Нового года .
23:26 25 декабря