Мария Шарапова: "Просыпаться в доме, полном родственников, и праздновать Рождество просто волшебно"

Россиянка Мария Шарапова через свой Instagram поздравила всех с Рождеством. Напомним, что спортсменка продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Она сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

- Веселого Рождества! Едва проснулась после вчерашнего празднования. Однако просыпаться в доме, полном родственников, и праздновать Рождество просто волшебно, - написала Шарапова.