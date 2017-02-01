Мария Шарапова: "Пробовали с Ургантом сосиски в шоколаде"

Российская теннисистка Мария Шарапова, посетившая Москву во время своей дисквалификации за употребление мельдония, рассказала о съемках в программе Ивана Урганта, которая сегодня выйдет в эфир на Первом канале.

– У Урганта мы играли в шоколадную игру: пробовали сосиски и лосось в шоколаде, – сказала Шарапова. – Я уже была в программе Ивана несколько лет назад. И сейчас мы очень хорошо посмеялись. Вся моя семья живет в Сочи. В Москве я бываю очень редко, но всегда прилетаю с удовольствием. С радостью выступаю за сборную. К сожалению, на этот раз выдалось не больше 36 часов. (Мария МАРКОВА)

Напомним, Шарапова была дисквалифицирована за применение мельдония. Препарат теннисистка, по ее словам, принимала почти 10 лет по совету семейного врача и не проверила его попадание в запрещенный список ВАДА с 1 января 2016 года. Допинг-тест был сдан россиянкой 26 января 2016-го после четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, проигранного американке Серене Уильямс. Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, однако той удалось через Спортивный арбитражный суд сократить ее срок – до 15 месяцев, и теперь россиянка может вернуться на корт ровно через неделю после 30-летия.