Мария Шарапова призналась, что встречается с Александром Гилксом

Мария Шарапова рассказала о своих отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом.

– Когда я просыпаюсь, а мой бойфренд не со мной, моя первая мысль – сколько времени у него? Мы сможем поговорить, прежде чем я начну свой день? – приводит PORTERmagazine слова Шараповой.

Гилкс – со-основатель и президент работающего онлайн аукционного дома Paddle8, специализирующегося на изобразительном искусстве и предметах коллекционирования. Его трижды включали в список 100 самых влиятельных людей в мире искусства, один раз – в список 40 наиболее значимых людей, кому не исполнилось 40. Известные журналы Vanity Fair и GQ помещали его в число наиболее стильно одетых людей. Кроме того, Гилкс – член правления Нью-йоркской академии искусств.

У Шараповой был роман с болгарским теннисистом Григором Димитровым, с которым они расстались в 2015 году. Также она встречалась с теннисистом Энди Роддиком, сыном американского телемагната Чарли Эберсолом и баскетболистом Сашей Вуячичем.

Мария Шарапова и очень странный поцелуй. Фото