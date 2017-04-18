Мария Шарапова: "Пришло время приоткрыть дверь"

Мария Шарапова, которая накануне представила обложку собственной книги "Неудержимая" (Unstoppable), рассказала немного о своих мемуарах, которые поступят в продажу 12 сентября.

– Я часто спрашиваю себя: почему я пишу книгу? Частично для того, чтобы рассказать свою историю. Но также и для того, чтобы понять ее. Во многих смыслах мое детство – загадка, даже для меня самой. Мне постоянно задавали одни и те же вопросы: "Как я оказалась там, где я есть?", "Как я это сделала?", "Что было правильно, а что шло не так?". Это прочность, моя способность двигаться дальше, когда все идет нелучшим образом. Людям интересно, откуда берется это качество. Все надеются, что у них тоже есть шанс научиться этому. Но я никогда об этом не задумывалась. Наверное, потому, что, мало ли, копнешь глубже, и все разрушится. Это моя жизнь, и я хочу поведать о ней. Я разговариваю с репортерами, но никогда не рассказываю им всего, что знаю. Может быть, пришло время приоткрыть дверь для большего количества вопросов, переосмыслить свою жизнь и вернуться к ее ранним дням, пока я совсем их не забыла? Надеюсь, что люди извлекут разные уроки – как хорошие, так и плохие. Это история о жертвах, о том, что приходится отдавать. Но в то же время это история о девочке, ее отце и их безумных приключениях, – приводит fsgworkinprogress.com слова Шараповой.

В среду, 19 апреля, Марии Шараповой исполнится 30 лет, а ровно через неделю, 26 апреля, на турнире в Штутгарте она вернется к выступлениям в Туре после 15 месячной дисквалификации.