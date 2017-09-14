Мария Шарапова: "После слов соперниц о wild card чувствовала себя уязвимой и одинокой"

Российская теннисистка Мария Шарапова отметила, что ей было неприятно слышать высказывания соперниц по поводу предоставления ей wild card на турниры. Россиянка вернулась на корт в апреле после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония и сыграла на турнирах в Штутгарте, Риме и Мадриде, а также на US Open.

- Всегда тяжело слышать такое, - приводит Tennis Now слова Шараповой. - У меня ушло много времени, чтобы написать об этом. Это тяжелые дни для меня и моей семьи. Долго ничего не писала для своей книги. Было грустно, я чувствовала себя уязвимой и одинокой. Но в чем-то я стала сильнее.

Если говорить о wild card, то это не я принимаю решения. Как и о том, на каком корте играть. Всегда говорю, что если меня постfвят на самый дальний корт, то буду играть и там. Для меня главное - быть в сетке.