Мария Шарапова показала московскую осень

Экс-первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" Мария Шарапова, прибывшая в российской столицу для участия в "ВТБ Кубке Кремля", опубликована в своем Инстаграме фото букета цветов и вид из окна своего номера в отеле, сопроводив его подписью "Осенние цвета Москвы".

Fall colors of #Moscow 🍂 Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Окт 16 2017 в 5:43 PDT

Добавим, что россиянка только сегодня рано утром прилетела из китайского Тяньцзиня, где в воскресенье завоевала свой 36-й за карьеру и первый за 2,5 года титул. Во вторник она проведет свой первый с 2007 года матч на "ВТБ Кубке Кремля". Ее соперницей будет Магдалена Рыбарикова из Словакии. Встреча начнется не раньше 14:30.