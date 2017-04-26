Мария Шарапова: "Пока не думаю о Roland Garros, сейчас мне нужно набирать форму"

Россиянка Мария Шарапова после победы над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3) в первом круге турнира WTA в Штутгарте на послематчевой пресс-конференции призналась, что пока не думает о Roland Garros. Напомним, что сегодня российская теннисистка провела первую игру после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

- Roland Garros – один из ваших любимых турниров. Вы можете представить, что не будете играть на нем в этом году?

- Честно говоря, я не особо думала об этом, - сказала Шарапова. - Знаю, сейчас тема wild card на Roland Garros много обсуждается. Я знаю, как важны турниры "Большого шлема", и я хорошо выступала в Париже. Но я не буду бежать вперед себя. Я сконцентрирована на турнире в Штутгарте и теми, что будут за ними, и они имеют для меня не меньшую важность, учитывая, что мне нужно набрать форму. Не секрет, что мы встречались с организаторами Roland Garros в Палм-Спрингс. Это была отличная беседа, мы обсудили много различных вопросов. Но решение зависит лишь от них самих. И я приму его, каким бы оно ни было.

"СЭ" вел прямую трансляцию игры Шараповой