Мария Шарапова: "Победа на турнире в Риме помогла мне выиграть Roland Garros"

Российская теннисистка Мария Шарапова отметила, что у нее самые приятные воспоминания с турниром WTA в Риме. Россиянка получила wild card и в первом круге сыграет с Кристиной Макхэйл. Ранее Шарапова трижды выигрывала этот турнир - в 2011, 2012 и 2015 году.

- С турниром в Риме у меня только приятные воспоминания, - приводит La Gazzetta dello Sport слова Шараповой. - Тут была моя первая серьезная победа на грнуте. Именно тогда я поняла, как играть на этом покрытии. Здесь мой теннис стал более цельным. Тот успех помог мне выиграть Roland Garros.