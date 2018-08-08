Мария Шарапова: "Пауза из-за дождя не была мне на руку"

Россиянка Мария Шарапова после победы над Сесиль Каратанчевой в первом круге турнира WTA в Монреале призналась, что пауза в матче из-за дождя была не на руку ей. Плохая погода стала причиной переноса матча после первого сета при счете в пользу российской теннисистки.

- После хорошего, быстрого старта, возможно, перенос был не совсем в мою пользу, мне пришлось долго ждать, – цитирует пресс-служба WTA Шарапову. - Мне бы хотелось закончить все прошлой ночью, чтобы сегодня отдохнуть, но не все случается так, как мы хотим. Нужно уметь подстраиваться. Думаю, я неплохо закончила работу сегодня.

Шарапова вышла во второй круг турнира в Монреале