Мария Шарапова: "Осака - восходящая звезда"

Россиянка Мария Шарапова отметила высокий уровень игры японки Наоми Осаки. Шарапова проиграла ей в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счетом 4:6, 4:6.

– Все совершенствуются, – цитирует официальный сайт турнира Шарапову. – Думаю, лет 5-10 назад я могла приехать на турнир и просто отыграть в своем стиле, чтобы пройти первую пару раундов. Сейчас это так не работает.

Осака - восходящая звезда. Она играла очень хорошо. Наоми быстра, агрессивна, мощно подает, широко играет. Нужно привыкнуть к ее темпу. Конечно, мне хотелось выступить тут лучше. Не только потому что я выиграла этот турнир пару раз, а потому что у меня менталитет победителя, человека, который всегда хочет побеждать на любом турнире.