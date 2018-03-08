Мария Шарапова: "Осака - восходящая звезда"

Россиянка Мария Шарапова отметила высокий уровень игры японки Наоми Осаки. Шарапова проиграла ей в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счетом 4:6, 4:6.
– Все совершенствуются, – цитирует официальный сайт турнира Шарапову. – Думаю, лет 5-10 назад я могла приехать на турнир и просто отыграть в своем стиле, чтобы пройти первую пару раундов. Сейчас это так не работает.
Осака - восходящая звезда. Она играла очень хорошо. Наоми быстра, агрессивна, мощно подает, широко играет. Нужно привыкнуть к ее темпу. Конечно, мне хотелось выступить тут лучше. Не только потому что я выиграла этот турнир пару раз, а потому что у меня менталитет победителя, человека, который всегда хочет побеждать на любом турнире.
Материалы других СМИ
hant64
Шараповой явно нужно заканчивать, иначе быстро с такими результатами скатится во вторую сотню, а там и про деньги (в её понимании, конечно же) можно забыть. Тогда ради чего гробить здоровье? Уже очевидно, что на свой уровень домельдониевый она не вернётся.
17:32
onpankov
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
17:31
ЮКИ
...молвила звезда угасающая...
14:01
echo2011
Заканчивать,вероятно,необязательно,коль деньги капают,но о серьезных успехах нужно забыть.И таких Осак для Шараповой будет всё больше и больше.
12:49
defender_8
Грустно, но пришло время Маше заканчивать с теннисом. Психологическая нестабильность, очень большие ожидания, и отсутствие перемен в игре. Шестнадцатый год её надломил, выхолостил бесстрашие и способность к риску. Больше она ничего не выиграет, или ей нужна смена команды? Признаться, я уже не верю в светлое теннисное будущее Маши, хотя для меня она великая и неподражаемая.
12:24