03:45 | Теннис — WTA

Мария Шарапова: "Нужно забыть то, что было в первом сете"


Российская теннисистка Мария Шарапова отметила, что очень хотела победить Доменику Цибулкову во втором круге турнира в Риме, так как считает ее классной соперницей. Россиянка также подчеркнула, что хочет забыть первый сет, проигранный со счетом 3:6. Следующие два она виграла (6:4, 6:2) и вышла в третий раунд, где встретится с австралийкой Дарьей Гавриловой.

- Я очень хотела победить такую классную теннисистку, - приводит пресс-служба WTA слова Шараповой. - Сейчас чувствую себя отлично. Но нужно забыть то, что было в первом сете. Я играла медленно и допустила немало ошибок. Просто нужно было играть агрессивнее. Думаю, затем мой теннис был на высоком уровне. Рада, как все закончилось.

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Материалы других СМИ
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