Мария Шарапова: "Нельзя продолжать себя хвалить, нужно относиться к себе жестче"

Российская теннисистка Мария Шарапова подчеркнула, что должна сделать правильные выводы из поражения в четвертьфинале турнира в Мадриде от Кики Бертенс. Экс-первая ракетка мира проиграла Бертенс в трех сетах (4:6, 6:2, 6:3).

- Думаю, я могу что-то вынести из матча, - цитирует официальный сайт WTA Шарапову. - Я вижу много моментов, которые нужно улучшить, в которых я должна совершенствоваться. Я думаю, что должна учесть положительные моменты, но при этом должна жестче относиться к себе. Это единственная возможность прогрессировать. Нельзя продолжать хвалить себя.