Мария Шарапова: "Не знаю, увидите ли вы меня в фильме "8 подруг мисс Оушен"

Россиянка Мария Шарапова рассказала об участии в съемках фильма "8 подруг мисс Оушен", отметив, что ее роль очень маленькая. Премьера картины состоится летом.

– Моя роль очень маленькая. Даже не знаю, заметите ли вы меня на экране. Однако я снималась. Сложно сказать, вырежут ли некоторые сцены или оставят. Тем не менее я была рада этому предложения и возможности поработать с режиссером Гэри Россом.

Вокруг меня были талантливые люди, и я получила необычный опыт. Обстановка была непривычной, а люблю участвовать в таком. Даже не видела трейлера, не говоря уже о фильме. Скорее всего, посмотрю его одновременно с вами. Тогда и посмотрим, добралась ли я до больших экранов. В титрах я уже есть, так что это хороший старт.