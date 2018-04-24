Мария Шарапова: "Не решила, когда закончу карьеру"

Российская теннисистка Мария Шарапова​ заявила, что пока не приняла решение, когда завершит карьеру. Также она отметила, что хочет выигрывать крупные турниры.

- Я не определила для себя время, когда закончу карьеру, но я всегда говорила, что хочу уйти на своих основаниях, - цитирует CNN Шарапову. - Когда я говорю "На своих основаниях", то многое касается достижений. Когда ты испытал чувства от победы на турнирах "Большого шлема", то абсолютно нормально стремиться сделать это вновь. Было бы глупо говорить, что моя цель на сезон – выиграть какой-нибудь мелкий турнир, потому что стремлюсь быть и побеждать на большой сцене. Я испытывала это, я знаю каково это, и хочу снова испытать эти чувства. Я продолжаю работать ради этого.