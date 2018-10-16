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Мария Шарапова не приехала в Москву. Она тренируется на улице в Великобритании

Мария Шарапова. Фото AFP
Мария Шарапова. Фото AFP
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Российская теннисистка Мария Шарапова, которая больше не выступит в нынешнем году, в своем Инстаграме поделилась роликом необычной тренировки. Спортсменка разминается на улицах Великобритании.

- Разминка перед сегодняшней силовой сессией! - написала Шарапова в своем Инстаграме.

Ранее сообщалось, что Шарапова досрочно завершила сезон и пропустит запланированные турниры в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы набраться сил для следующего сезона. Вернуться на корт бывшая первая ракетка мира планирует 31 декабря 2018 года на турнире в китайском Шэньчжэне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warm up’s before today’s strength session! 🏋🏼‍♀️👊🏻

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 16 Окт 2018 в 5:46 PDT

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