Мария Шарапова: "Не лучшим образом подавала и позволила Гарсия почувствовать уверенность"

Россиянка Мария Шарапова считает, что она должна была лучше сыграть на приеме в матче первого круга турнира в Штутгарте против француженки Каролин Гарсия. Француженка добилась победы со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 6:4.

– Если говорить в целом, то я принимала не так хорошо, как должна была. Я не заставляла ее думать, – цитирует официальный сайт WTA Шарапову. – Я не возвращала достаточное количество мячей на ее половину. Каролин же получала множество легких очков, которые придавили ей уверенности в обменах на задней линии как в ударах справа, так и в ударах слева.