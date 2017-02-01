Мария Шарапова: "Не думаю, что буду тренером"

Российская теннисистка Мария Шарапова, посетившая Москву во время своей дисквалификации за употребление мельдония, заявила, что думала об окончании спортивной карьеры. Она добавила, что не видит себя в роли тренера.

– Окончание спортивной карьеры? Думала об этом раньше, – приводит ТАСС слова Шараповой. – В прошлом году у меня очень болела кисть, были постоянные терапевты. Я даже за сборную сыграть не смогла, хотя приехала в Москву. Это было тяжело с психологической точки зрения. И просто настал момент, когда задаешь себе вопрос: сколько еще твое тело протянет.

– Кем вы видите себя после окончания карьеры? Может быть, тренером или в области fashion?

– Я не думаю, что буду тренером. Вы знаете, у меня свой бизнес, и за последние годы он вырос на глазах. У меня большой интерес к бизнесу – просто раньше на это не было времени. После карьеры со временем проблем не будет.

Напомним, Шарапова была дисквалифицирована за применение мельдония. Препарат теннисистка, по ее словам, принимала почти 10 лет по совету семейного врача и не проверила его попадание в запрещенный список ВАДА с 1 января 2016 года. Допинг-тест был сдан россиянкой 26 января 2016-го после четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, проигранного американке Серене Уильямс. Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, однако той удалось через Спортивный арбитражный суд сократить ее срок – до 15 месяцев, и теперь россиянка может вернуться на корт ровно через неделю после 30-летия.