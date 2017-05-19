Мария Шарапова: "Не буду просить wild card на Уимблдон, сыграю в квалификации турнира"

Россиянка Мария Шарапова на своем официальном сайте сообщила, что не будет просить wild card у организаторов Уимблдона, а выступит в квалификации. Она также отметила, что будет рада снова сыграть в Бирмингеме.

- Несколько месяцев назад я получила wild card турнира в Бирмингеме, - написала Шарапова. - Это один из моих самых запоминающихся турниров, когда я была молодым игроком. Я очень благодарна и буду рада выступить там еще раз. Благодаря улучшению рейтинга после трех турниров после моего возвращения я буду играть в квалификации Уимблдона и не буду просить wild card в основную сетку.

Я уже начала процесс лечения после травмы, полученной несколько дней назад в Риме. Начну подготовку к турниру сразу, как только мне станет лучше.

Напомним, что 30-летняя россиянка получила wild card турнира в Бирмингеме, который пройдет с 19 по 25 июня. Ранее на этой неделе организаторы Roland Garros отказались дать wild card Шараповой, сославшись на то, что не имеют права давать приглашение спортсменам после дисквалификаций за запрещенные препараты. Экс-первая ракетка мира в апреле вернулась после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Уимблдон стартует 3 июля.