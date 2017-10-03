Мария Шарапова: "Мы хорошо с Халеп друг друга знаем"

Россиянка Мария Шарапова после победы в трех сетах над Екатериной Макаровой отметила, что в какие-то моменты игры ей пришлось чуть больше думать. В матче третьего круга турнира в Пекине она встретится с румынкой Симоной Халеп.

- Халеп? Мы хорошо знаем игры друг друга. Это не секрет, - цитирует WTA Tennis Шарапову. - Матчи против нее всегда были очень сложными, жесткими, конкурентоспособными, эмоциональными. Но каждый день - это новый день. Думаю, именно поэтому мы играем на этих турнирах.

В матче бывают моменты, когда нужно думать немного больше. Раньше это могло получаться само по себе. Это требует времени. Суметь преодолеть испытания в физическом плане и делать правильные вещи в нужные моменты - это то, что я могу требовать от себя.

Я думаю, что сегодня были сделаны правильные корректировки. В прошлой игре у меня был матч-поинт. ЧТо-то могло пойти не так, и у меня не было бы шанса выйти сюда и сделать то, что я сделала сегодня. Поэтому я думаю, что создание таких возможностей для меня действительно важно.

Ураган Мария. Шарапова обыграла Макарову в Пекине