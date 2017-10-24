15:17 | Теннис — WTA

Мария Шарапова: "Мы чувствуем боль жителей Пуэрто-Рико"

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Россиянка Мария Шарапова приняла участие в раздаче гуманитарной помощи в Пуэрто-Рико, пострадавшем от ураганов "Ирма" и "Мария". Она отметила, что в этой стране живут замечательные люди. В акции приняли участие пуэрториканские спортсмены: олимпийская чемпионка по теннису Моника Пюиг, яхтсмен Энрике Фигероа и волейболистка Ширли Феррер.

- Мы знаем, что здесь живут замечательные люди, поэтому хотели провести время с ними, - цитирует сайт WTA Шарапову. - Мы профессиональные теннисистки, но мы тоже просто люди, мы чувствуем боль этих людей. Хотели разделить эти моменты с ними.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Генри Морган

2Жорик Вартанов у нас конечно нет ураганов с модными названиями Ирма и Мария, но у нас и без них полстраны бедствует. в принципе все норм, там это пиар, а у нас реально надо помогать, и никакого пиара ____________________________________________________________________________________________________________ Это да. Ну так, одно дело - раздавать гуманитарную помощь, и совершенно другое - осуществлять её из собственного кармана. Маша реально чувствует эту разницу, поэтому "принимает участие в акции".

16:37

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

А на боль "жителей России" у кондитерской литераторши стойкий иммунитет!!!!!

16:34

qwfedorov

Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex

16:20

Жорик Вартанов

у нас конечно нет ураганов с модными названиями Ирма и Мария, но у нас и без них полстраны бедствует. в принципе все норм, там это пиар, а у нас реально надо помогать, и никакого пиара

16:19

Serenky25

Маша! пилят...Ты у нас в России по регионам поезди и посмотри. Боль она чувствует.

15:57