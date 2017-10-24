Мария Шарапова: "Мы чувствуем боль жителей Пуэрто-Рико"

Россиянка Мария Шарапова приняла участие в раздаче гуманитарной помощи в Пуэрто-Рико, пострадавшем от ураганов "Ирма" и "Мария". Она отметила, что в этой стране живут замечательные люди. В акции приняли участие пуэрториканские спортсмены: олимпийская чемпионка по теннису Моника Пюиг, яхтсмен Энрике Фигероа и волейболистка Ширли Феррер.

- Мы знаем, что здесь живут замечательные люди, поэтому хотели провести время с ними, - цитирует сайт WTA Шарапову. - Мы профессиональные теннисистки, но мы тоже просто люди, мы чувствуем боль этих людей. Хотели разделить эти моменты с ними.