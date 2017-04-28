Мария Шарапова: "Моя книга обязательно появится и на русском языке"

Россиянка Мария Шарапова после выхода в полуфинал турнира в Штутгарте отметила, что ее книга "Неудержимая. Моя жизнь до сегодняшнего дня" выходит в сентябре и будет переведена на русский язык. Также спортсменка сообщила, что в России действует служба по доставке конфет ее производства.

– Моя книга выходит в сентябре. Она обязательно появится и на русском языке. Когда именно, пока не знаю. Надеюсь сразу за оригиналом на английском. В России уже есть почтовая доставка моей продукции Sugarpova, – цитирует Шарапову пресс-служба WTA.