Мария Шарапова: "Моя карьера ближе к концу, чем к началу"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы в матче 1/4 финала турнира в Риме против Елены Остапенко из Латвии (6:7 (6:8), 6:4, 7:5) отметила, что ее карьера в настоящее время ближе к концу, чем к началу. В полуфинале соревнований Шарапова сыграет с румынкой Симоной Халеп.

– Я понимаю, что такие моменты особенные, – цитирует Шарапову пресс-служба WTA. – Сейчас моя карьера ближе к концу, чем к началу. Поэтому я особенно ценю этот этап. Не знаю, как закончится эта глава, но надеюсь, что это произойдет по моему сценарию.

Халеп – номер один в мире, поэтому это очень серьезный соперник. Это будет сложный матч, неважно, на каком этапе мы сыграем. У нее самые стабильные результаты за последние года. Будет тяжело, особенно учитывая то, то у меня уже было четыре длинных матча здесь. У Халеп было больше времени на восстановление.