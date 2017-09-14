Мария Шарапова: "Моя цель - победить на турнире "Большого шлема"

Россиянка Мария Шарапова назвала свою спортивную цель и отметила, что старается сохранять максимальную мотивацию. По словам 30-летней спортсменки, она настраивает себя так, как будто в прошлом не одержала ни одной победы.

- Могу ли я выиграть турнир "Большого шлема"? Мне бы очень этого хотелось. Это - моя цель, - цитирует Шарапову BBC. - Конечно, у меня много и других целей. Я счастлива, что выиграла пять крупнейших турниров, у меня есть карьерный "Большой шлем". Однако я все еще настраиваю себя так, как будто не одержала ни одной победы, ни в одном турнире. Это помогает сохранить мотивацию и напоминает о том, что много побед еще впереди.