Мария Шарапова: "Мое возвращение состоялось, а все остальное осталось за кортом"

Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения в полуфинале турнира в Штутгарте от Кристины Младенович отметила, что не обращает внимания на слова соперниц о своем возвращении. По словам спортсменки, ее результаты говорят сами за себя.

- Я не та, кого мотивируют комментарии других теннисисток о моем возвращении, - приводит пресс-служба WTA слова Шараповой. - Я просто сделала это, и мои результаты говорят сами за себя. Это все, что имеет значение на данный момент. Мое возвращение состоялось, а все остальное осталось за кортом.