20:16 | ТЕННИС — WTA

Мария Шарапова: "Мое возвращение состоялось, а все остальное осталось за кортом"

0
0
0
0
2

Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения в полуфинале турнира в Штутгарте от Кристины Младенович отметила, что не обращает внимания на слова соперниц о своем возвращении. По словам спортсменки, ее результаты говорят сами за себя.

- Я не та, кого мотивируют комментарии других теннисисток о моем возвращении, - приводит пресс-служба WTA слова Шараповой. - Я просто сделала это, и мои результаты говорят сами за себя. Это все, что имеет значение на данный момент. Мое возвращение состоялось, а все остальное осталось за кортом.

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

delacrua

Машка, ты наша! вся россия любит тебя! ждем следующих выступлений с замиранием сердца! и пусть проиграла. для нас ты лучшая Машка на свете! ))))

20:48

whistler2012

Молодец, Мария. Море твоих поклонников поддерживает тебя.

20:33