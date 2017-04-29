Мария Шарапова: "Мое возвращение состоялось, а все остальное осталось за кортом"

Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения в полуфинале турнира в Штутгарте от Кристины Младенович отметила, что не обращает внимания на слова соперниц о своем возвращении. По словам спортсменки, ее результаты говорят сами за себя.
- Я не та, кого мотивируют комментарии других теннисисток о моем возвращении, - приводит пресс-служба WTA слова Шараповой. - Я просто сделала это, и мои результаты говорят сами за себя. Это все, что имеет значение на данный момент. Мое возвращение состоялось, а все остальное осталось за кортом.
delacrua
Машка, ты наша! вся россия любит тебя! ждем следующих выступлений с замиранием сердца! и пусть проиграла. для нас ты лучшая Машка на свете! ))))
20:48
whistler2012
Молодец, Мария. Море твоих поклонников поддерживает тебя.
20:33