Мария Шарапова: "Мне нечего доказывать на Roland Garros"

Мария Шарапова после победы над Каролиной Плишковой (6:2, 6:1) в третьем раунде Roland Garros отметила, что уже давно всем все доказала.

- Вы не играли в прошлом году на Roland Garros по каким-то причинам. Вам важно доказать себе, что вы снова можете? Или, может быть, доказать окружающим, что ваше неучастие на прошлом турнире было ошибкой?



- Мне нечего доказывать, так как я с детства играю на этих кортах, - цитирует телеграм-канал Tennis Шарапову. - Много чего добилась своими руками. Вернуться и сыграть на таком уровне сегодня - это новый этап в моей карьере. Это здорово не только для меня, но и для фанатов, а также всех тех, кто меня ждал.