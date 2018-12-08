Мария Шарапова: "Мне еще многого нужно добиться"

Российская теннисистка Мария Шарапова отметила, что еще сохраняет большую мотивацию. Она считает, что еще способна вернуть свою лучшую игру.

– Приятно чувствовать, что ты в чем-то хороша, – цитирует Tennis World Шарапову. – Это хороший способ повысить самооценку, потому что в другом-то я не очень хороша. Во многих других делах я ничего не стою, но выхожу на корт и чувствую, что это мое. Я многого достигла. Но почему бы не продолжить? Почему бы не улучшить достижения? Я очень долго над этим работала. И чувствую, что у меня еще много возможностей, мне еще многого нужно добиться. Мотивация никогда не была проблемой.