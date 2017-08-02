Мария Шарапова: "Мне бы хотелось продолжить выступление на турнире в Стэнфорде, но доктор рекомендовал мне не рисковать"

Российская теннисистка Мария Шарапова подтвердила, что больше не сыграет на турнире в Стэнфорде из-за травмы. Она также добавила, что после проверки врач посоветовал ей не рисковать.

– К сожалению, я должна сняться с сегодняшнего матча. В конце встречи первого круга в понедельник вечером я почувствовала боль в левом предплечье, – приводит официальный сайт WTA слова Шараповой. – После вчерашней проверки доктор рекомендовал мне не рисковать. Болельщики были особенными, и мне хотелось бы продолжить выступление на турнире, но я приняла превентивное решение.

Напомним, что турнир в Стэнфорде стал для Шараповой первым после травмы бедра, полученной в мае. В первом круге она в трех сетах победила американку Дженнифер Брэди.