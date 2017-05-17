Мария Шарапова: "Меня ничто не остановит на пути к мечте"

Россиянка Мария Шарапова, не получившая wild card на Roland Garros, заявила, что никакие слова и действия не остановят ее. Организаторы турнира сослались на то, что не имеют права давать приглашение спортсменам после дисквалификаций за запрещенные препараты.

Российская теннисистка вернулась в спорт этой весной после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Она приняла участие в турнирах в Мадриде и Риме, получив wild card.

"Если это то, что нужно, чтобы подняться снова, то я нахожусь на своем пути каждый день. Никакие слова, игры или действия никогда не помешают мне достичь своей мечты. А у меня их много", - написала Шарапова в своем Твиттере.