Мария Шарапова: "Меня ничто не остановит на пути к мечте"

Россиянка Мария Шарапова, не получившая wild card на Roland Garros, заявила, что никакие слова и действия не остановят ее. Организаторы турнира сослались на то, что не имеют права давать приглашение спортсменам после дисквалификаций за запрещенные препараты.
Российская теннисистка вернулась в спорт этой весной после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Она приняла участие в турнирах в Мадриде и Риме, получив wild card.
"Если это то, что нужно, чтобы подняться снова, то я нахожусь на своем пути каждый день. Никакие слова, игры или действия никогда не помешают мне достичь своей мечты. А у меня их много", - написала Шарапова в своем Твиттере.
17 мая 2017 г.
marksan
Маша! У каждого есть мечта! Иногда мы думаем, что мы её получим и всё! А дальше, после одного чемпионства, становится хотеть второго! И появляется вторая мечта... Удачи Вам, Мария, в осуществлению мечты! И пусть она не будет последней!
15:35
Рюрик 09
Слова хорошие, главное чтобы с делом не разошлись.
15:32
ki
зависит от того, что конкретно за мечты. а то вдруг она только лишь мечтала с лучич-барони поиграть да снова чтоб по ящику показали ?
15:19
rusfed 2.0
По силе воли и характера Шарапова мужикам фору даст
15:09