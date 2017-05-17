14:52 | ТЕННИС — WTA

Мария Шарапова: "Меня ничто не остановит на пути к мечте"

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Россиянка Мария Шарапова, не получившая wild card на Roland Garros, заявила, что никакие слова и действия не остановят ее. Организаторы турнира сослались на то, что не имеют права давать приглашение спортсменам после дисквалификаций за запрещенные препараты.

Российская теннисистка вернулась в спорт этой весной после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Она приняла участие в турнирах в Мадриде и Риме, получив wild card.

"Если это то, что нужно, чтобы подняться снова, то я нахожусь на своем пути каждый день. Никакие слова, игры или действия никогда не помешают мне достичь своей мечты. А у меня их много", - написала Шарапова в своем Твиттере.

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация
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КОММЕНТАРИИ (4)
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marksan

Маша! У каждого есть мечта! Иногда мы думаем, что мы её получим и всё! А дальше, после одного чемпионства, становится хотеть второго! И появляется вторая мечта... Удачи Вам, Мария, в осуществлению мечты! И пусть она не будет последней!

15:35

Рюрик 09

Слова хорошие, главное чтобы с делом не разошлись.

15:32

ki

зависит от того, что конкретно за мечты. а то вдруг она только лишь мечтала с лучич-барони поиграть да снова чтоб по ящику показали ?

15:19

rusfed 2.0

По силе воли и характера Шарапова мужикам фору даст

15:09