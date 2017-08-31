Мария Шарапова: "Меня не волнуют разговоры о моей wild card"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы во втором круге US Open над венгеркой Тимеа Бабош (6:7, 6:4, 6:1) отметила, что ее не волнуют разговоры коллег о справедливости выдачи ей wild card для участия в турнирах. По словам спосртменки, за это ответит ее игра.

– Беспокоит ли меня это? Ни капли. Мне кажется, моя игра в первом круге не оставляет вопросов - цитирует Шарапову официальный сайт US Open.

- Общественность теперь на вашей стороне? Не совсем уверен, что вас это волнует.

– Болельщики оказывают мне невероятную поддержку, и это совершенно особенные ощущения. Я чувствовала их поддержку, даже когда не играла. И чувствую ее после возвращения.