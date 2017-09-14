Мария Шарапова: "Мельдоний везде использовался в России"

Россиянка Мария Шарапова рассказала подробности своей дисквалификации в связи с применением мельдония. По словам 30-летней спортсменки, отбывшей 15-месячную дисквалификацию, этот препарат применялся в России повсеместно.

– После моего первого турнира "Большого шлема", Уимблдона, я чувствовала себя не совсем хорошо, – цитирует Шарапову BBC. – Мой отец отвел меня к детскому врачу. Я была еще подростком. После обследования сказали, что в работе сердца есть какие-то отклонения от нормы.

Врач посоветовал профилактические добавки, среди которых и был мельдоний. Он везде использовался в России. Много лет мы получали документы, что мельдоний принимать легально. Его же запретили только в начале прошлого года.

​– Значит, в январе 2016 года, за несколько недель до Australian Open вы получили имейл. В своей книге вы пишите, что сообщение пришло от Международной федерации тенниса. Во вложении была информация, что мельдоний теперь под запретом. Почему вы не открыли это вложение?

– Вложения были после слоя текста. Никто из игроков их вообще не открывает, если вы начнете спрашивать. Их было не видно. Никто не заострил наше внимание на то, что во вложениях упоминается препарат, который используется повсеместно в Восточной Европе. Нужно это было как-то обозначить.

– Насколько тяжело было узнать, что вам будет запрещено играть?

– Очень тяжело. Чувство неопределенности – это самое неприятное. В моей жизни и карьере все определено, вплоть до расписания. Я знаю, зачем играю, за что борюсь, для чего тренируюсь. Мне этого не хватало. Мне нужно точно знать, что меня ждет впереди.