Мария Шарапова: "Мамы должны быть сеяными"

Россиянка Мария Шарапова поддержала теннисисток, которым пришлось приостанавливать карьеру ради беременности и родов. По ее мнению, такие спортсменки должны иметь льготы при жребьевке.

– Я бы хотела изменений в правилах, потому что мамы должны быть сеянными, – приводит WTA слова Шараповой. – Это было бы здорово. Для женщины возвращение на корт после рождения ребенка – это тяжелый физический и психологический вызов. Это совсем другие путешествия, эмоции и нагрузки. После родов что-то теряется, потому что появляется что-то намного более важное.