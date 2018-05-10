Мария Шарапова: "Мало знаю о Бертенс, видела всего несколько ее матчей"

Россиянка Мария Шарапова после победы над Кристиной Младенович в 3-м круге турнира в Мадриде призналась, что до конца верила в победу. В четвертьфинале российская теннисистка сыграет с Кики Бертенс из Голландии.

- Чувствовала, что делала правильные вещи, - цитирует пресс-служба WTA Шарапову. - Несмотря на медленный старт, я все еще была очень позитивной и чувствовала, делаю правильные вещи. Чувствовала, что принимала подачу гораздо лучше, чем раньше, что делало жизнь немного легче.

Бертенс? Я мало о ней знаю, видела всего несколько ее матчей. Немного поговорила с Томасом Хогстедтом на этот счет. Всегда интересно, когда выходишь в следующую стадию. Сейчас буду отдыхать, посмотрю несколько видеороликов о нескольких матчах Бертенс здесь и, возможно, в прошлом.

Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, где сыграет с Бертенс