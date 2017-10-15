Мария Шарапова: "Лечу на Родину"

Российская теннисистка Мария Шарапова записала видео перед вылетом в Москву, где в понедельник стартует "ВТБ Кубок Кремля". Сегодня россиянка выиграла финал турнира в Тяньцзине у Арины Соболенко из Белоруссии.

"Всем большой привет из Китая. Несмотря на то, что я несколько часов назад сыграла здесь в финале, с большим нетерпением жду рейса в Москву, чтобы начать "Кубок Кремля". Я всех вас там жду", - заявила Шарапова.

Напомним, в первом круге турнира в Москве Шарапова сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии. Матч запланирован на вторник, 17 октября.

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